Diğer
Kategoriler

Ankara’da korkutan yangın: 7 dükkan küle döndü

Ankara’da oto aksesuar satışı yapan dükkanların yoğun olduğu caddede çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin ve dükkan sahiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürülen yangında 7 dükkan küle döndü.

Ankarada korkutan yangın: 7 dükkan küle döndü

06 Ağustos 2017 14:22
Ankara’da yangın: Çok sayıda iş yeri küle döndü - Tıkla İzle

Olay, saat 14.00 sıralarında Altındağ ilçesindeki Zübeyde Hanım Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, Antalya Caddesi’nde tinerciler tarafından yakılan ateş, cadde üzerindeki oto aksesuarları satan dükkanlara sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşlar olayı itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yangın haberini alan dükkan sahipleri ise olay yerine koşarak eşyalarını yangından kurtarmak için çabaladı. Dükkan sahipleri ve çevredeki vatandaşların, itfaiye hortumunu tutarak ekiplere yardım ettikleri görüldü. Uzun uğraşlar sonucunda söndürülen yangında 7 dükkan küle döndü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. 

Görgü şahitleri, boş alanda çıkan yangının diğer dükkanlara sıçradığını, durumu itfaiye ekiplerine bildirdiklerini söylediler. Pazar günü olmasından dolayı dükkanların çoğunun kapalı olduğunu belirten vatandaşlar, durumun bildirilmesi ile dükkan sahiplerinin olay yerine geldiklerini ifade ettiler. 

Abdullah Sarıca


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!