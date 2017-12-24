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Ankara'da kullanılmayan üst geçitler kaldırılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ömrünü tamamlamış, atıl durumda bulunan, eskiyen, can ve mal güvenliğini tehdit eden yaya üst geçitlerinin kaldırılması çalışmalarına devam ediyor.

Ankarada kullanılmayan üst geçitler kaldırılıyor

24 Aralık 2017 03:25
Ankara'da kullanılmayan üst geçitler kaldırılıyor - Tıkla İzle


Belediye Meclis kararıyla; 22 Aralık Cuma günü başlayan üst geçit kaldırma çalışmaları, gece saatlerinde Konur Sokak ile Meşrutiyet Caddesi kesişiminde bulunan üst geçidin kesim çalışmalarıyla devam etti.
Yıkımın gerçekleştirildiği alanda belediye ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. Üst geçidi halat yardımıyla vince bağlayan ekipler, kesim çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmalar esnasında Meşrutiyet Caddesi araç trafiğine kapatıldı.

“Üst geçidime dokunmayın”

Caddedeki üst geçitleri kullandığını söyleyen bir vatandaş, kaldırma kararını yerinde bulmadığını belirterek, “Üst geçidi kullanan insanlar, trafiği bir nebze olsun rahatlatıyorlar. Burası kullanıla bir yerdi, ben kullanıyordum yani. Kaldırılmasa daha iyiydi. Buradan yetkililere sesleniyorum, üstgeçidimize dokunmayın. Üst geçitler trafik akışını her zaman rahatlatır. Üstgeçidime dokunmayın” dedi.
Caddedeki trafik hep yavaş aktığı için üst geçidin kullanılmadığını aktaran vatandaş, “Pek gereksiz bir üst geçit bu. 3 tane var bu caddede. Kullanılmıyordu yani. Kaldırılmasının trafiğe bir zarar vereceğini düşünmüyorum, zaten kullanılmıyordu. Burada trafik hep yavaş aktığı için yayalar caddeyi kullanıyordu. Bir şey değişmeyecek” diye konuştu. 

Etiketler: Başkent, köprü

 

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