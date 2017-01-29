Diğer
Kategoriler

Ankara'da metruk binada yangın

Ankara'da metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ankarada metruk binada yangın

29 Ocak 2017 13:05
Ankara'da metruk binada yangın - Tıkla İzle

Olay, saat 12.00 sıralarında Altındağ ilçesine bağlı Feridun Çelik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1666 sokaktaki metruk bir binada yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevre güvenliğini alarak yangına müdahale etti. Yanan binada şahısların olma ihtimaline karşı olay yerinde ambulans hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın söndürüldü.

Yangının madde bağımlısı kişiler tarafından çıkarıldığını değerlendiren polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.  

Abdullah Sarıca

Etiketler: ankara, yangın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 1°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!