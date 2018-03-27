Ankara’da Osmanlı Eserleri Sergisi

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 26 Mart 2018 tarihinde KAÜ, Ankara’da Kıbrıs Türk Kültür Derneği (KTKD) Genel Merkezi iş birliği ve ev sahipliğinde profesyonel bir ekip tarafından fotoğraflanan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 30 farklı noktasını gösteren “Kıbrıs’ta Osmanlı Eserleri” başlıklı bir fotoğraf sergisi açtı. 26 Mart-2 Nisan 2018 tarihleri arasında ziyarete açık olacak sergide halen KKTC’nin çeşitli bölgelerinde bulunan Osmanlı eserlerinden oluşan fotoğraflar sergileniyor.

“Kıbrıs’ta Osmanlı Eserleri Fotoğraf Sergisi” açılışında bir konuşma yapan KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker, 1571 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu egemenliğinde bulunan Kıbrıs adasında çeşitli kavim, topluluk ve milletlerin hüküm sürdüğünü, 1571-1878 arasında 307 yıl boyunca adada bulunan Osmanlı İmparatorluğu’nun bütün kültürel, tarihi ve mimari özelliklerini adaya taşıdığını bu bağlamda, adanın tamamında Osmanlı’ya özgü mimari özellikleri görmenin mümkün olduğunu belirtti. KAÜ Rektörü, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Lefkoşa kampüsünün kültürlerin birleştiği Arabahmet Mahallesi’nde olduğuna dikkat çekerek, Kıbrıs Türk kültürüne ait güzellikleri ortaya koymak bağlamında her türlü sanatsal, kültürel ve bilimsel faaliyete destek vereceklerini de belirtti.

Serginin açılışında aynı şekilde bir konuşma yapan KTKD Genel Başkanı, emekli büyükelçi Dr. Ahmet Zeki Bulunç da Kıbrıs Türkleri olarak adadaki mevcudiyetimizin ve Kıbrıs Türk halkının adadaki meşruiyetinin ortaya konulabilmesi açısından bu tip sanatsal faaliyetlerin son derece önemli olduğunu belirterek özellikle yurtdışında aleyhimizde cereyan eden olumsuz lobicilik faaliyetleri karşısında bizim de Kıbrıs Türk halkı olarak tarihi geçmişimizle varlığımızı gösterebilmemizin son derece önemli olduğuna parmak basıp fotoğraf sergisinin ziyaretçilerle buluşmasına önayak olan ve destek veren herkese teşekkür etti. KKTC Ankara Büyükelçiliği’nden yetkililer yanında basın mensupları ve seçkin bir ziyaretçi kitlesinin de katılımıyla yapılan sergi açılışında sergi hakkında bilgi veren KAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser de KAÜ olarak misyonlarının Arabahmet Mahallesi ve Lefkoşa özelinden KKTC geneline farkındalık olıuşturmak ve kültürel, sanatsal ve tarihi geçmişimize sahip çıkmak olduğunu ifade ederek KAÜ’nün sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bu tür sergi faaliyetlerine bundan sonraki süreçte de devam edeceğini söyledi.

Açılışın ardından KTKD Genel Başkanı, emekli büyükelçi Dr. Ahmet Zeki Bulunç tarafından KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker ve KAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser’e teşekkür plaketleri sunulmuş ve Lefkoşa’da Büyük Han, Kumarcılar Hanı, Lefkoşa Su Kemerleri, Sultan II. Mahmut Kütüphanesi, Derviş Paşa Konağı, Arabahmet Camii, Gazimağusa’da Buğday Camii, Girne’de Ağa Cafer Paşa Camii, Lefke’de Tarihi Su Kemerleri gibi Osmanlı mimarisini yansıtan fotoğrafların bulunduğu serginin 2 Nisan 2018 tarihinde kapanmasının ardından KKTC’de de sergilenmeye devam edeceği belirtildi.