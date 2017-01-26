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Ankara’da oto hırsızlarına darbe

Ankara polisinin oto hırsızlarına yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Ankarada oto hırsızlarına darbe

26 Ocak 2017 14:14

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, oto hırsızlığını önlemek için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay süren araştırma ve çalışmalar sonucunda 20 Ocak 2017 tarihinde başlatılan eş zamanlı operasyonlarda Ankara ve Sivas’ta 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda 31 adet çalıntı ve change oto, 5 adet parçalanmış oto, 5 adet hacizli ve yakalamalı araçlara change yapılan oto ve 9 adet hacizli ve yakalamalı otonun kanunsuz olarak parçalanması, 1 adet ruhsatsız tabanca olmak üzere toplam 51 adet suç ve suç unsuru tespit edildi. Otomobillerin Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Afyonkarahisar, Erzincan illerinden çalındıkları, çalıntı otoların ağır hasarlı pert olarak Ankara’da change yapıldıktan sonra Sivas’ta üçüncü kişilere satıldığı tespit edildi. Yakalanan şüpheliler, haklarında gerekli yasal işlemlerin başlatılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.  

Abdullah Sarıca

Etiketler: ankara, darbe, oto hırsızları


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