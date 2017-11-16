Ankara’da otobüs devrildi çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 02.30 sıralarında Gölbaşı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul-Hatay seferini gerçekleştiren Mehmet Mustafa E.’nin idaresindeki 31 FZ 101 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü Ankara-Konya Karayolunun 80 kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Demir bariyerleri kıran araç tarlaya girerek yaklaşık 50 metre ilerledi. Otobüs daha sonra tarlaya devrildi. Araçtaki yolcu ve mürettebattan 10 kişi yaralandı.

Kazanın ilgililere bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen aracın altından kalan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri, kurtarılan yaralıları ambulanslara alarak ilk yardım müdahalesinde bulundu. Yaralılar daha sonra çevre ilçelerdeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için yolda trafik önlemleri aldı. Yolun bir şeridi araç trafiğine kapandı.

Kaza hakkında inceleme başlatıldı.



Caner Ünver - Musa Erdoğan