Ankara'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kazanın etkisiyle şoför mahallinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza gece saatlerine Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çukurambar Mahallesi 1459. Cadde üzerinde seyreden Kübra Hazal Ş. idaresindeki 06 TLY 89 plakalı otomobil ile 1431. Cadde üzerinde ilerleyen Pelin E.’nin kullandığı 34 AAV 574 plakalı otomobil iki caddenin kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkan 06 TLY 89 plakalı otomobil, trafik levhasına çarparak yol kenarındaki boş araziye girdi. Kazanın ardından 06 TLY 89 plakalı otomobildeki 2 kişi yaralanırken sürücü Kübra Hazal Ş. bulunduğu yerde sıkıştı. Kazanın gürültüsüyle sarsılan mahalle sakinleri araçların yanına koşarak yaralılara yardım etmeye çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, sıkıştığı yerden yardım çığlıkları atan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri, diğer yaralı Tülay A.’yı sedyeyle ambulansa alarak ilk müdahalede bulundu. Yaralı sürücü, ekiplerin müdahalesinin ardından kısa sürede kurtarıldı. Yaralılar tedavi edilmek üzere Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Başka kazaların yaşanmasına engel olmak için kaza yerinde önlemler alan polis ekipleri, meraklı kalabalığı bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. Otomobilinden bira şişeleri çıkan Pelin E.’nin alkollü olduğu iddia edildi. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.