Ankara'da polis-şüpheli kovalamacası kazayla bitti

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı Kızılay bölgesinde dolaşan 06 DJ 6706 plakalı otomobilin içindeki 4 kişinin durumundan şüphelenen trafik polisleri, Kızılay Meydanı’nda araca ‘dur’ ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin ikazlarına aldırış etmeyen şahıslar, görevli polislere silah teşhirinde bulunarak Talatpaşa Bulvarı üzerinden Cebeci istikametinde kaçmaya başladı. Otomobilin peşine takılan polis ekipleri ile şahıslar arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Dumlupınar Bulvarı üzerindeki Cebeci İnönü Stadı’nın önünde önü kesilen araç, park halindeki bir otomobile çarparak durdu. Yaya olarak kaçmaya devam eden şüphelilerden Hüseyin Can B. izini kaybettirirken, Alper K., Eray G. ile Eray Y. polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Şahısları kelepçeleyerek gözaltına alan polis ekipleri araçta arama yaptı. Araçtan bir pompalı tüfek, bir kurusıkı tabanca ve çok sayıda mermi çıktı. Şahısların ilk ifadelerini olay yerinde alan polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, evine giderek saklanan Hüseyin Can B.’yi de yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.