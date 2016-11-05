Olay saat 00.30 sıralarında Altındağ’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Şehit Talip Yener Caddesi üzerinde uygulama görevinde olan polis ekiplerine kimliği belirsiz kişiler tarafından ses bombasıyla saldırı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen saldırıya polis ekipleri, havaya ateş açarak karşılık verdi. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler gecenin karanlığından faydalanarak izlerini kaybettirdi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın gerçekleştiği noktayı şeritle kapatan olay yeri inceleme ekipleri, saldırının izlerini topladı. İkinci bir saldırı ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, ellerindeki uzun namlulu silahlarla zanlıları arama çalışmalarını sürdürdü. Çalışma başlatan ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Cadde üzerine seyreden araçlar durdurularak arama yapıldı. Polis ekiplerinin zanlıları yakalamak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Polis, olay hakkında soruşturma başlattı.