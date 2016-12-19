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Ankara'da Rus büyükelçiye silahlı saldırı!

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı düzenlendi. Yaralanan büyükelçi, hastaneye kaldırıldı. Düzenlenen operasyonda saldırgan öldürüldü.

Ankarada Rus büyükelçiye silahlı saldırı!

19 Aralık 2016 19:15
Ankara'da Rus büyükelçiye silahlı saldırı! - Tıkla İzle

Çankaya Belediyesinin Çağdaş Sergiler Merkezindeki sergide silahlı bir saldırgan, Rus büyükelçiyi silahla vurdu. Ağır yaralanan büyükelçi hastaneye kaldırılırken, saldırganla polis arasında çatışma çıktı. 

Saldırgan öldürüldü!

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı düzenleyen saldırgan öldürüldü.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğinde Çağdaş Sanatlar Merkezinde düzenlenen sergiye katılan Karlov, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda büyükelçi ağır yaralanırken, polisle saldırgan arasında çatışma çıktı. Çatışma sonunda saldırgan etkisiz hale getirildi.

Saldırı duyurulur duyulmaz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olay yerine geldi ve çalışmaları bizzat takip etti.

Etiketler: Andrey Karlov, Rus büyükelçi, saldırı


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