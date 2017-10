Ankara'da sabaha karşı gecekondu yangını

Mahalle sakinlerinin yangını erken fark ederek evlerini boşaltmaları sonucu olası bir can kaybının önüne geçildi. Yangın, saat 04.00 sıralarında Altındağ’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kale Mahallesi 4. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede tüm evi sardı. Yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaşan alevleri görerek uyanan mahalle sakinleri, hemen itfaiyeye haber verdi. Yanan evin bitişiğinde bulunan gecekondularda yaşayan vatandaşların, mahalle sakinleri tarafından son anda uyandırılması sayesinde olası bir can kaybının önüne geçildi. Kümesindeki tavukların can havliyle çıkardığı seslere uyanan bir vatandaş da hayvanlarını alevlerin sirayet ettiği kümesten son anda kurtardı. Yangının giderek diğer evlerin bahçelerine sıçradığını gören mahalleli, ağaçların dallarını keserek önlem aldı. Dar sokaklardan oluşan Kale Mahallesi’nde araçlarının manevra kabiliyeti kaybolan itfaiye ekipleri, adresi bulmakta zorluk çekti. Yangın yerinde bir sağlık ekibi hazır bekletildi. Yangını söndürmek için evin dört bir yanından müdahale eden itfaiye erleri, yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alabildi. Yangının ardından harabeye dönen gecekonduda yaşayan vatandaşların 2 ay önce başka bir mahalleye taşındığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.