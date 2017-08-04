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Ankara’da sağanak hayatı felç etti

Ankara’da gün boyu etkili olan yağışlı hava, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar dere yatağına dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Ankarada sağanak hayatı felç etti

04 Ağustos 2017 22:54
Ankara’da sağanak hayatı felç etti - Tıkla İzle

Ankara’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti. Şehrin pek çok noktasında etkili olan yağmurla birlikte cadde ve sokaklar dereye dönüştü. Yaşanan su baskınları nedeniyle İsmet İnönü Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mevlana Bulvarı gibi şehrin birçok ana arterinde trafik tıkandı.

Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi’nde de etkili olan sağanak caddeleri göle çevirdi. Cadde üzerinde akıntıya karşı araç kullanmaya çalışan sürücüler ecel terleri döktü. Araçların sel sularının etkisiyle sürüklenmesi neticesinde pek çok maddi hasarlı kaza meydana geldi.  

Caner Ünver
 


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