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Ankara'da sahte vize dolandırıcıları yakalandı

Ankara’da sahte belgelerle vize, oturma izni ve çalışma izni yaparak İran uyruklu bir kişiyi dolandıran 2 kişi gözaltına alındı.

Ankarada sahte vize dolandırıcıları yakalandı

14 Kasım 2017 19:24
Alınan bilgiye göre, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin dolandırıldığını iddia etmesi üzerine Meşrutiyet Mahallesi Karanfil Sokak'ta bir otel içerisinde ve Kavaklıdere Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde bulunan bazı adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Mohammed R.P. ile Iman M. isminde şüpheliler gözaltına alındı. Zanlılarla birlikte sahte Kanada vizeleri, sahte İran pasaportları, sahte oturma ve çalışma izinler ile bu vizelerin hazırlanmasında kullanılan malzemeler ele geçirildi.    Zanlıların dolandırdığı iddia edilen İran uyruklu Mohammad K. ifadesinde; Kanada'ya ailesiyle birlikte gitmek istediği, bunun içinde gerekli araştırmaları yaptığı sırada Kanada gibi bazı ülkelere ait elçilik bulunmamasından dolayı Türkiye üzerinden işlemlerini yaparak Kanada'ya gidebileceğini öğrendiğini söyledi. İnstagram sosyal medya sitesinden irtibata geçtiğini ve kendisine indirim sağlanarak kolay geçiş hakkı sunulduğunu belirten Mohammad K,. 16 bin dolar karşılığında ailesini Ankara'ya getirdiğini ifadesinde söyledi.
Polis sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan iki zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.    Seyid Fatih Poyraz
 

Etiketler: dolandırıcı, vize

 

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