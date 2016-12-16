Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın ve yayın organlarında, ‘Ankara’da Seferberlik Başladı’ başlığıyla, 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu gereği, her yıl rutin olarak yapılan iş ve işlemlerin, ilk kez yapılıyormuş gibi haberleştirildiği ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, 14 Aralık 2016 günü yapılan muhtarlar toplantısında yaptığı konuşma ile ilişkilendirildiği görülmüştür.

Haberde bahsi geçen işlemler, 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu hükümlerine göre, her yıl il ve ilçe milli müdafaa mükellefiyeti komisyonları tarafından yapılan rutin işlemlerdir.

Bu kapsamda, 4'üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığının 7/9/2016 tarihli talebi üzerine Çankaya İlçesi Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu Başkanlığı, 18/10/2016 tarihli ve 2016/2 sayılı kararı almıştır. Bu kararda, seferberlik ilan edildiği takdirde, Ordumuzun ihtiyacı olacak taşınır, taşınmaz ve diğer ihtiyaçların nereden ve nasıl karşılanacağına ilişkin planlama yapılmıştır.

Çankaya İlçesi Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu Başkanlığının anılan kararı ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, 14 Aralık 2016 günü muhtarlarla yaptığı toplantıda gündeme getirdiği, terörle mücadelede ortak hareket edilmesine ilişkin konuşması ile bir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır” denildi.

Musa Erdoğan