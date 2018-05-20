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Ankara'da selde alt geçitte mahsur kalan otobüsteki yolcular tahliye edildi

Ankara'da bir anda başlayan şiddetli yağış hayatı durma noktasına getirdi. İçişleri Bakanlığı binası yakınlarındaki alt geçitte mahsur kalan otobüsteki yolcular, itfaiye ekiplerince merdiven kurularak tahliye edildi.

Ankarada selde alt geçitte mahsur kalan otobüsteki yolcular tahliye edildi

20 Mayıs 2018 17:16
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Ankara'da sabah saatlerinden bu yana bulutlu olan hava beraberinde sağanak yağış getirdi. Şiddetli yağış bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Yağışın etkisiyle Başkent'te hayat adeta durma noktasına geldi. İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında bulunan Akay Alt Geçidi'nde bir yolcu otobüsü mahsur kaldı. Suyun neredeyse insan boyuna ulaştığı alt geçitte itfaiye ekiplerince merdiven kuruldu. Otobüste mahsur kalan yolcular merdivenle geçidin duvarından yukarı tahliye edildi. Korku dolu anlar kameralara yansıdı. Genç bir kızın merdivenden çıkarken itfaiye ekiplerinin "Aşağı bakma. Korkmana gerek yok, merdiven sağlam" diyerek yardımcı olduğu görüldü.  

Yağmur Yıldız - İlker Turak - Cem Geçim
 

 

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