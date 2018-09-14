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Ankara'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Ankara'da seyir halindeki otomobil alev aldı
Ankara'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Ankara’da seyir halinde motor bölümünden alev alarak yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, Çankaya'da Çukurambar Mahallesi 1245. Cadde üzerinde seyir halinde olan Hakan A. idaresindeki 06 ZBF 22 plakalı otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Panikleyerek aracı sağa çeken sürücü, hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre içinde yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Ön kısmı yanan araç, kullanılamaz hale geldi. Patlama riski üzerine aracın LPG tankı itfaiye erlerince devre dışı bırakıldı. Cadde üzerinde Mevlana Bulvarı istikametinde giderken, motordan sesler duyduğunu söyleyen araç sahibi, yangını fark edince aracı hemen sağa çekip, itfaiyeyi aradığını ifade etti.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.  

Caner Ünver
 

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