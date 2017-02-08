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Ankara’da silahlı saldırı: 3 yaralı

Ankara’da bir kişinin silahlı saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı.

Ankarada silahlı saldırı: 3 yaralı

08 Şubat 2017 18:13

Olay, saat 16.00 sıralarında Çankaya ilçesi Yıldızevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi aracıyla 717. Sokak üzerinde seyreden 34 BE 0689 plakalı aracın önünü kesti. Burada yaşanan tartışmanın ardından silahını çeken şahıs, Y.A. ve A.İ. isimli 2 kişiyi bacağından yaraladı. Aynı yol üzerinde seyreden 06 DSL 41 plakalı aracın sürücüsü S.O. olaya müdahale etmek istedi. Şüpheli şahsın saldırısına uğrayan S.O. da bacağından yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

Abdullah Sarıca


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