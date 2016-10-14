Yüksel Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi kesişiminde bulunan Çankaya Belediyesi Halk Sağlığı Merkezinin duvarına bırakılan şüpheli çantayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini alarak yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Şüpheli çantanın etrafına emniyet şeridi çeken polis, olay yerine bomba imha uzmanlarını çağırdı. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı çantayı fünye ile patlattı. Büyük bir gürültüyle patlayan çantanın içinden kitap ve evraklar çıktı. Olumsuz bir durum olmadığı anlaşılınca sokak yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.