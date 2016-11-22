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Ankara'da şüpheli çanta paniği

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde şüpheli çanta paniği yaşandı. Yol kenarına bırakılan ve fünye ile patlatılan şüpheli çantanın içinden çöp çıktı.

Ankarada şüpheli çanta paniği

22 Kasım 2016 10:47

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nin kenarına bırakılmış çantayı gören vatandaşlar şüphelenerek hemen durumu polise haber verdi. İhbarı değerlendiren polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından çantanın bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberine alarak yolu trafiğe kapattı. Polis yolda toplanan ve evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşları uyardıktan sonra bomba imha uzmanı çantayı fünye ile patlattı. Kalabalığın meraklı bakışları arasında büyük bir gürültüyle patlayan çantadan çöp çıktı. Çantanın boş çıkmasının ardından rahat bir nefes alan vatandaşlar polisi alkışlayarak tebrik etti.
Görgü tanıkları yol kenarındaki çöp konteynerinden çöp toplayan yaşlı bir adamın çantayı konteynerden alıp baktığını, daha sonra yolun kenarına bırakıp gittiğini söyledi.  

Büşra Göktaş

Etiketler: ankara, şüpheli çanta paniği


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