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Ankara’da şüpheli paket alarmı

İstanbul’da yaşanan patlamanın ardından Başkent’te bir metro durağının çıkışına bırakılan çanta, polis ekiplerini alarma geçirdi.

Ankarada şüpheli paket alarmı

06 Ekim 2016 18:39

Olay, saat 17.00 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. İstanbul’da yaşanan patlamanın ardından Başkent’te de Sıhhiye metro durağının çıkışına bırakılan şüpheli çanta, Ankara Emniyeti’ni alarma geçirdi. Metrodan çıkan vatandaşların metro çıkışına bırakılan çantayı fark etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli çanta etrafına emniyet şeridi çekerek, güvenlik önlemleri aldı. Daha sonra bölgeye bomba imha uzmanları çağrıldı. Çevrede toplanan meraklı kalabalık, polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Olay mahalline gelen uzman ekipler, şüpheli çantaya fünye yerleştirerek, kontrollü şekilde patlattı. Patlatılan şüpheli çantanın içerisinde kıyafet olduğu görüldü.


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