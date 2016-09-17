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Ankara’da tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

Başkent'te bir şahsın tartıştığı karısını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

Ankarada tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

17 Eylül 2016 00:24

Olay akşam saat 20.00'da Ankara'nın Polatlı İlçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Atatürk Caddesi üzerinden evine dönen Ebru K. (27), yol üstünde karşılaştığı kocası Yılmaz K. (30) İle henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladılar. Tartışma esnasında belinden çıkardığı ekmek bıçağıyla karısını 6 yerinden bıçakladığı iddia edilen Yılmaz K. olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Ebru K. ise kaldırıldığı Polatlı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis kaçan kocayı Yunus Emre Camii'nin içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. 

Hamza Kabasakal
 

Etiketler: ankara, tartışma


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