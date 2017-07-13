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Ankara'da toplu taşıma araçları 2 gün ücretsiz

Ankara'da Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçları, 15 Temmuz hain darbe girişimin birinci yıldönümü nedeniyle; 15 Temmuz Cumartesi günü saat 06.00’dan başlayarak, 17 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00’ya kadar 2 gün süreyle ücretsiz hizmet verecek.

Ankarada toplu taşıma araçları 2 gün ücretsiz

13 Temmuz 2017 12:52

Bakanlar Kurulu’nun 12 Temmuz 2017 tarihli; “15 Temmuzun birinci yılı anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar, 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 06.00’dan başlayarak, 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 06.00’ya kadar muaftır” kararnamesi gereğince, Ankara’da da toplu taşıma araçları 2 gün ücretsiz yolcu taşıyacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, daha önce 15 Temmuz Cumartesi günü saat 12.00’dan başlayarak, 16 Temmuz Pazar günü saat 12.00’ye kadar EGO otobüsleri, Ankaray ve metroların, 24 saat ücretsiz olarak yolcu taşınması yönünde karar almıştı.  

GÜNÜN ÖZETİ

Etiketler: ankara, toplu taşıma


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