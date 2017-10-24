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Ankara’da trafik kazası! 3 yaralı

Ankara’da viraja 100 kilometre hızla giren otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada 1’i kadın 3 kişi yaralandı.

Ankarada trafik kazası! 3 yaralı

24 Ekim 2017 07:14

Kaza, saat 05.00 sıralarında Altındağ’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Atatürk Bulvarı üzerinde Sıhhıye’den Ulus istikametinde seyreden 06 ZAV 83 plakalı otomobil, Türk Hava Kurumu Genel Müdürlüğü önünde sürücüsü Kerim A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Yaklaşık 10 metre sürüklenen otomobil, takla atarak durabildi. Kazanın etkisiyle araçta bulunan yolculardan 1’i kadın 3 kişi yaralandı. Hurda yığınına dönen otomobilin hız ibresinin 100 kilometrede kaldığı görüldü.

Kazanın gürültüsüyle sarsılan bulvar üzerinde uygulama görevindeki polis ekipleri, hemen aracın yanına koşarak yaralılara yardım etti. Kısa süre sonra bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ile itfaiye ekipleri geldi. Kendi imkanlarıyla aracın içinden çıkan şahıslara ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri, daha sonra yaralıları tedavi edilmek üzere ambulanslarla hastaneye kaldırdı. İtfaiye erleri, yakıt ve yağ sızdıran otomobilin akümülatörünün kutup başlarını söktü. Kazanın etkisiyle Atatürk Bulvarı bir süreliğine tek taraflı olarak araç trafiğine kapandı. Hurda yığınına dönen otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı. 

Caner Ünver

 

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