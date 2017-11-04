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Ankara’da trafikte pompalı dehşeti: 1 ölü, 5 yaralı

Ankara’da seyir halindeki otomobile başka bir araçtan açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ankarada trafikte pompalı dehşeti: 1 ölü, 5 yaralı

04 Kasım 2017 00:41

 Olay, saat 22.30 sıralarında Pursaklar’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Protokol Yolu’ndan şehir merkezi istikametinde seyreden Kadir K.’nın kullandığı 34 PD 9693 plakalı otomobile, plakası belirlenemeyen başka bir aracın içindeki kişi veya kişilerce ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan otomobil sürücüsü Kadir K. ağır yaralandı. Araç, Karacaören Kavşağı’nda Muhammed B.’nin kullandığı 26 BN 230 plakalı otomobile çarparak durabildi. Sürücü Kadir K. vücuduna isabet eden kurşunların etkisiyle hayatını kaybederken, kazanın etkisiyle takla atan 34 PD 9693 plakalı otomobilde 3, 26 BN 230 plakalı otomobilde ise 2 kişi yaralandı. 26 BN 230 plakalı araçtaki yaralılardan birinin vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandığı öğrenildi.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen araçların yanına gelerek yaralılara yardım etmeye çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla yaralıların yardımına koşan 112 Acil Servis ekipleri, şahısların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Görgü şahitlerinin ifadelerine başvuran polis ekipleri, saldırganların kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yol üzerindeki MOBESE’lerin görüntülerini izlemeye alan ekipler, çevrede arama çalışması başlattı. Olaydan haberdar olarak gelen cenaze yakınları sinir krizleri geçirdi. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ve cinayet büro ekipleri, saldırıya ilişkin delilleri topladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Caner Ünver - Musa Erdoğan
 

 

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