Ankara’da vatandaşların doğalgaz isyanı

Ankara’nın Mamak ilçesine Bağlı Derbent Mahallesi’nde oluşturulan kentsel dönüşüm konutlarına 8 ay öncesinden yerleşen vatandaşlar, aylar geçmesine rağmen evlerine doğalgaz bağlanmamasını gerekçe göstererek eylem yaptı. Havaların soğumasıyla birlikte ısınma problemleri yaşayan ve sıcak su bulmakta güçlük çeken site sakinleri, seslerini yetkililere duyurmaya çalıştı.

130 konutun bulunduğu sitedeki kadın, yaşlı ve çocukların da katıldığı eylemde insanlar ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Eylemlerini duyurmak için cep telefonu kamerasıyla video çeken site sakinleri, aylardır ‘doğalgaz bugün, yarın gelecek’ diye kandırıldıklarını, tüm ailelerin soğuk havada mağdur durumda olduğunu ve bu mağduriyetin giderilmesini istediklerini söyledi.

Protestolarını bir süre daha sürdüren vatandaşlar, daha sonra polis ekiplerinin müdahalesiyle karşılaştı. Vatandaşların, alanda ateş yakamayacağını söyleyen polis ekipleri, eylemcileri dağıttı.

Caner Ünver - Musa Erdoğan

