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Ankara'da vergi dairesinde doğalgaz patlaması oldu

Ankara Çukurambar'da bulunan Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin doğalgaz sıkışması olduğu öğrenildi.

Ankarada vergi dairesinde doğalgaz patlaması oldu

01 Şubat 2018 20:22
Ankara'da vergi dairesinde doğalgaz patlaması oldu - Tıkla İzle

Ankara Çukurambar'da bulunan Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının kazan dairesinde patlama meydana geldi. Ankara Valisi meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Ankara Valisi Ercan Topaca yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Resmi tespit çalışmaları devam ediyor. İlk tespitlere göre can kaybı olmadığı anlaşılıyor. Patlama anında fırlayan taş ve metallerden çevrede bulunan bazı vatandaşlar yaralandı. Bu vatandaşlar kendi imkanları ile hastanelere gittiler. Neden kaynaklandığı hakkında şuan konuşmak çok erken. Bunu arkadaşlarımız araştırıyor. İlerleyen saatlerde daha ayrıntılı bir açıklama yapacağız” 

Patlamanın nedeni belli oldu

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının kazan dairesinde meydana gelen patlamanın doğalgaz sıkışması olduğu öğrenildi. 

Etiketler: ankara, doğalgaz, patlama

 

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