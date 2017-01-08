Ankara'da olumsuz hava şartları tüm kenti etkisi altına aldı. Vatandaşlar kar altında zor zamanlar yaşadı.Milyonlarca öğrenci ve veliler kar tatili haberini beklemeye başladı. Şuan Valilik'ten herhangi bir açıklama gelmedi. 9 Ocak 2017 Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi cevabı Valiliğin açıklamasından sonra son bulacak. Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir...

ANKARA'DA PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Ankaralılar yoğun kar yağışından sonra gözlerini Ankara Valisi'ne çevirdi. Validen haber bekleyen veliler ve öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Valilikten bir açıklama gelmezken geldiği an itibari ile iha.com.tr sitemizden haberi takip edebilirsiniz...

ANKARA HAVA DURUMU

Başkent'te fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Başkent'te etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Aşırı rüzgar nedeniyle reklam tabelaları uçtu.

Ankara'da gece saatlerinden itibaren şiddetini artıran rüzgar, hayatını olumsuz etkilemeye başladı. Aşırı rüzgar nedeniyle çok sayıda reklam tabelası ve pano devrildi. Kızılay Meydanı uçan dev reklam afişi nedeniyle bir süre trafik kontrollü olarak verildi.

Kızılcahamam'da yoğun kar yağışı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yoğun kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

Kızılcahamam'da bir süredir etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren tekrar kendisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle D-750 karayolu durma noktasına geldi.

Çankaya Belediyesinde karla mücadele 7/24 devam ediyor

Çankaya Belediyesi, kar ve buzlanmaya karşı çalışmaların 7/24 devam ettiğini, gece gündüz 52 araçla yol açma ve tuzlama çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamada, “Çankaya Belediyesi, Başkent'te etkili olan kar yağışı ve eksi 15 dereceye varan hava sıcaklığı karşısında kar ve buzlanmayla mücadeleye 7/24 devam etmektedir. Gece gündüz 52 araçla yol açma ve tuzlama çalışmaları yapan belediye ekiplerimiz, kar yağışının ardından bin 700 ton tuz ve 40 ton buz çözücü solüsyon kullanmıştır. Başkent'te etkili olan kar yağışı ve eksi 15 dereceye varan hava sıcaklığı karşısında belediyemizin kar ve buzlanmaya karşı mücadelesi 7/24 devam etmektedir. 14 Aralık 2016 tarihinden itibaren 620 personel ve 52 araçla gece gündüz çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz, sokaklarda yol açma çalışmalarının yanı sıra kaldırım ve merdiven temizleme çalışmalarını ilçenin her bölgesinde yürütmektedir” ifadelerine yer verildi.