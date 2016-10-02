Olay, Polatlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara-Eskişehir Karayolu üzerinde Balıkesir’den Ankara istikametine doğru seyreden Mustafa Ç. idaresindeki 16 KN 139 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün motoru, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. Otobüsün yandığının fark edilmesi üzerine otobüsteki yolcular arasında panik yaşandı. Yolculardan 5’i otobüs camlarını kırarak çıkarken, diğer 33 yolcu ise son anda kurtarıldı. Camdan atlayarak otobüsten çıkan 5 kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde cam çizikleri oluştu.

YANGIN GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi intikal etti. Alevler içinde kalan otobüse müdahalede bulunan itfaiye erleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı. Uzun uğraşlar sonucunda söndürülen yangının ardından otobüs kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri otobüsten atlayarak yaralanan ve dumandan etkilenen yolculara müdahalede bulundu. Jandarma ekipleri, Ankara-Eskişehir Karayolu’nu trafiğe kapattı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.