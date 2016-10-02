Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Ankara’da yolcu otobüsü alev aldı: Yaralılar var

Ankara’da yolcu otobüsü alev aldı: Yaralılar var

Ankara’da seyir halindeki yolcu otobüsü alevler içinde kaldı. Yangını fark ederek camlardan atlayan 5 kişi yaralandı.

Ankarada yolcu otobüsü alev aldı: Yaralılar var

02 Ekim 2016 23:10

Olay, Polatlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara-Eskişehir Karayolu üzerinde Balıkesir’den Ankara istikametine doğru seyreden Mustafa Ç. idaresindeki 16 KN 139 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün motoru, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. Otobüsün yandığının fark edilmesi üzerine otobüsteki yolcular arasında panik yaşandı. Yolculardan 5’i otobüs camlarını kırarak çıkarken, diğer 33 yolcu ise son anda kurtarıldı. Camdan atlayarak otobüsten çıkan 5 kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde cam çizikleri oluştu.

YANGIN GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi intikal etti. Alevler içinde kalan otobüse müdahalede bulunan itfaiye erleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı. Uzun uğraşlar sonucunda söndürülen yangının ardından otobüs kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri otobüsten atlayarak yaralanan ve dumandan etkilenen yolculara müdahalede bulundu. Jandarma ekipleri, Ankara-Eskişehir Karayolu’nu trafiğe kapattı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!