Diğer
Kategoriler

Ankara'da zemin kattaki kafede korkutan yangın

Ankara’da dört katlı apartmanın zemin katında bulunan kafede çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Ankarada zemin kattaki kafede korkutan yangın

16 Ocak 2018 02:19

Yangın, gece saatlerinde Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Emek Mahallesi Bişkek Caddesi üzerindeki apartmanın zemin katında bulunan kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartman sakinleri, binayı saran yoğun dumana maruz kalarak uyandı. Kendi imkanları ile binayı tahliye eden apartman sakinleri, yangını itfaiyeye bildirdi. Kısa süre içinde adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bir yandan da iş yerinde mahsur kalanların olması ihtimaline karşın arama çalışması yapıldı. İtfaiyenin 45 dakikalık müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Etiketler: ankara, ankara yangın

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç