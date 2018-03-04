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Ankara'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Ankarada zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

04 Mart 2018 19:26

Edinilen bilgiye göre, Şabanözü - Çubuk yolu Çankırı Bulvarı üzerinde Ramazan Sodan Sokak kavşağında Mesut Şahin idaresindeki 06 AD 8481 plakalı hafif ticari araç, Duran Bayraktar yönetimindeki 06 CCK 35 plakalı özel halk otobüsü ve Hasan Yavuz’un kullandığı 06 CDT 36 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Mesut Şahin ile birlikte aynı araçta bulunan Soner Öcalan, İhsan Eker ve Hasan Altuntaş yaralandı.  Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkartılırken, olay yerine gelen ambulanslarla Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.  

Neslihan Demirer
 

 

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