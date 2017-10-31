Ankara’da zincirleme trafik kazası! 5 yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Çankaya Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mithatpaşa caddesi üzerinden Sıhhiye istikametinde seyreden 34 KR 9681 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yüksel Caddesi’nden Mithatpaşa Caddesi’ne çıkan 06 MNE 33 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 06 MNE 33 plakalı otomobil, taksi durağının önünde park halindeki 06 T 6738 plakalı otomobille çarpıştı. 3 aracın birbirine girdiği kazanın etkisiyle 06 MNE 33 plakalı otomobilde 4, 34 KR 9681 plakalı otomobildeki 1 kişi yaralandı. Kaza esnasında park halindeki ticari aracının içinde oturan Serkan Y. kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın gürültüsüyle sarsılan çevredeki vatandaşlar, araçların yanına gelerek yaralılara yardım etti. Hurda yığınına dönen 06 MNE 33 plakalı otomobilde sıkışan yaralılar, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla yaralıların yardımına koşan 112 acil servis ekipleri, şahısların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra ambulanslarda Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, patlama ihtimaline karşı otomobillerin akümülatörlerini söktü. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için yolda trafik önlemleri aldı.

Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Caner Ünver - Musa Erdoğan