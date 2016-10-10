DAEŞ terör örgütünün 10 Ekim 2015’te Ankara Garı’na yaptığı terör saldırısının yıl dönümünde, bir grup eylemci saldırıyı protesto etmek için Yüksel Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından grubun dağılmasını isteyen polis ile eylemciler arasında gerginlik yaşandı. Polisin uyarılarını dikkate almayan eylemciler polise saldırdı. Gruba biber gazıyla müdahale eden polis 14 eylemciyi gözaltına aldı. Polisin dağıttığı grup tekrar Yüksel Caddesi'ne dönerek, gözaltılara tepki gösterdi ve şişelerle polise saldırdı.

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka olay yerine gelerek, polisten eylemcilerin durumu hakkında bilgi aldı. Nazlıaka, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen eylemcilerle beraber gözaltı aracına binmek istedi. Nazlıaka’nın isteğinin kanuna aykırı olduğunu ifade eden polis, Nazlıaka’nın hususi aracıyla emniyete gidebileceğini söyledi.

Ankara’daki eylemlerin bilançosu: 74 gözaltı

Sabah saatlerinden bu yana Gar Kavşağı, Güvenpark, Gençlik Parkı, Abdi İpekçi Parkı, Opera Köprüsü, Hacettepe Üniversitesi civarlarında ve Yüksel Caddesi'nde yapılan müdahalelerde toplam 74 kişi gözaltına alındı.

Abdullah Sarıca - İlker Turak