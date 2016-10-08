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Ankara’daki canlı bomba olayının inceleme çalışmaları tamamlandı

Ankara-Haymana yolunun 30. kilometresinde özel bir at çiftliğinin arkasında, tellerle çevrili kulübede 2 teröristin kendini havaya uçurmasının ardından polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Ankaradaki canlı bomba olayının inceleme çalışmaları tamamlandı

08 Ekim 2016 16:56

Ankara’da terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 teröriste yönelik düzenlenen operasyonda, yakalanacaklarını anlayan teröristler içinde bulundukları kulübeyi havaya uçurdu. Olayın ardından teröristlerin kimliklerinin tespiti için cumhuriyet savcısının koordinesinde terörle mücadele, istihbarat ve olay yeri inceleme ekiplerince başlatılan çalışmalar tamamlandı. Ekipler teröristlere ait kıyafet, ceset ve doku parçalarını torbalara koyarak olay yerinden götürdü. Teröristlerin, Ankara’yı kana bulamak için kullanacakları otomobil de olay yerinden çekiciyle çekildi.

Abdullah Sarıca 

 


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