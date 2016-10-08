Ankara’da terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 teröriste yönelik düzenlenen operasyonda, yakalanacaklarını anlayan teröristler içinde bulundukları kulübeyi havaya uçurdu. Olayın ardından teröristlerin kimliklerinin tespiti için cumhuriyet savcısının koordinesinde terörle mücadele, istihbarat ve olay yeri inceleme ekiplerince başlatılan çalışmalar tamamlandı. Ekipler teröristlere ait kıyafet, ceset ve doku parçalarını torbalara koyarak olay yerinden götürdü. Teröristlerin, Ankara’yı kana bulamak için kullanacakları otomobil de olay yerinden çekiciyle çekildi.

Abdullah Sarıca



