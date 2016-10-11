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Ankara'daki patlamada yeni gelişme

Ankara’nın Haymana ilçesinde, bombalı araç ile eylem hazırlığında olan 2 teröristin kendini patlatması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü, bölgedeki çalışmalar neticesinde muhtemel 3’üncü bir şahsın robot resmini emniyet birimlerine dağıttı.

Ankaradaki patlamada yeni gelişme

11 Ekim 2016 14:00

Ankara-Haymana yolunun 9. kilometresinde, bombalı araçla eylem hazırlığındaki 2 terörist, polisin ‘teslim ol’ çağrısı üzerine kendilerini patlatmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından bölgede gerçekleştirilen araştırma sonucunda muhtemel 3’üncü bir şahsın olabileceği bilgisine ulaşıldı. Bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesi ve görgü tanıklarının ifadesi çerçevesinde 1.75 boylarında, sık siyah saçlı, doğu şiveli, kirli sakallı olduğu değerlendirilen bir kişinin robot resmi çizilerek emniyet birimlerine dağıtıldı.  

İlker Turak

Etiketler: ankara canlı bomba


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