Ankara-Haymana yolunun 9. kilometresinde, bombalı araçla eylem hazırlığındaki 2 terörist, polisin ‘teslim ol’ çağrısı üzerine kendilerini patlatmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından bölgede gerçekleştirilen araştırma sonucunda muhtemel 3’üncü bir şahsın olabileceği bilgisine ulaşıldı. Bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesi ve görgü tanıklarının ifadesi çerçevesinde 1.75 boylarında, sık siyah saçlı, doğu şiveli, kirli sakallı olduğu değerlendirilen bir kişinin robot resmi çizilerek emniyet birimlerine dağıtıldı.

İlker Turak