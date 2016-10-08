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Ankara’daki patlamanın görgü tanığı yaşananları anlattı

Ankara’da bir at çiftliği yakınlarında iki canlı bombanın kendini patlatması olayına şahit olan çiftliğin sahibi Ayşe Aldemir, sabah saatlerinde terörle mücadele ekiplerinin kapılarını çaldığını, can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle olay yerinden uzaklaştırdığını söyledi.


08 Ekim 2016 13:04

Aldemir, farklı aralıklarla iki patlamanın meydana geldiğini ve sık sık silah sesleri duyduklarını kaydetti.  Ankara’nın Haymana ilçesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen iki teröristin düzenlenen operasyon esnasında kendilerini havaya uçurmasının ardından olay yeri inceleme ve bomba imha ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Patlamanın meydana geldiği alanın yakınlarında bulunan at çiftliğinin sahibi ve olayın görgü tanığı Ayşe Aldemir olay anını anlattı. 4 yıldır at çiftliğini işlettiklerini belirten Aldemir, haftanın her günü sık sık safari turları düzenlediklerini ve şüpheli bir durum fark etmediklerini söyledi. Terörle mücadele ekiplerinin sabah saat 06.00 sıralarında evlerinin kapısını çalmasıyla uyandıklarını ifade eden Aldemir, “Hayatımızın tehlikede olduğunu söyleyerek acilen arabaya binmemizi istediler. Bayağı korktuk ve apar topar arabaya bindirildik. Ardından son derece güçlü bir patlama sesi duyduk. Arabaya bindik ve en yakın komşularımıza sığındık” dedi.

"Olay yerinde iki patlama meydana geldi"
Patlamanın ardından silahlı çatışma sesleri duyduklarını anlatan Aldemir, çatışmanın yaklaşık 40 dakika sürdüğünü ve ardından ikinci bir patlama yaşandığını kaydetti. İkinci patlamayla beraber tekrardan silahlı çatışma seslerinin başladığını ifade eden Aldemir, “Biz gece 04.00 sıralarında uyuduk. Şüpheli bir durum görmedik. Bize anlatılanlara göre saat 05.00 sularında güzergahtaki benzin istasyonlarından birinde görülmüşler. Takip sırasında buraya kaçıyorlar ve burada sıkıştırılıyorlar. Kendilerini o anda imha ediyorlar. Teslim olmayıp kendilerini patlatıyorlar. Dün akşam atlı safari turu yaptığımızda etrafta hiç araç görmedik. Canlı bombaların fotoğraflarını gösterdiler bize daha önce görüp görmediğimizi sormak için. 1 hafta önce bir çift görmüştük biri genç erkek, diğeri 35 yaşlarında bir kadındı. Onları buranın sakinleri sanıp selam vermiştik. Canlı bombaların onlar olup olmadığını bilmiyorum. Tur esnasında simalarına dikkat etmedik” diye konuştu. 

Abdullah Sarıca

Etiketler: ankara, canlı bomba


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