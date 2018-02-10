Ankara’daki patlamayla ilgili flaş gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın Çukurambar semtinde bulunan Vergi Dairesi Başkanlığı'nda 1 Şubat tarihinde meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltındaki şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen Suriyeli bir kadın Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde gözaltına alındı. Özel ekipler tarafından kadının evinde yapılan aramada bomba düzeneğinin bulunduğu iddia edildi.

Ankara ve Aksaray Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile jandarmaya bağlı bomba arama ekipleri, şüphelinin evinde ve Ekecik Dağı bölgesinde arama yaptı. Yapılan aramada, evde bomba düzeneği bulunurken patlayıcı bir maddeye rastlanmadı. Ekecik Dağı'nı da güvenlik çemberine alan polis, özel eğitimli dedektör köpeklerle arama yaptı. Yaklaşık bin dönüm arazide yapılan aramada herhangi bir patlayıcı izine rastlanmadı.

Aksaray'da sorgusu devam eden şüphelinin Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

Yasin Can