Ankara’dan Almanya’ya ticari atak

Türkiye ekonomisinin başrolünde yer alan Anadolu kaplanları üretmeye ve hamle üstüne hamle yapmaya devam ediyor. Buna son örnek Ankara’dan geldi. Merkezi Ankara Sincan Organize Bölgesi’nde yer alan Park Kent Mobilyaları Almanya’da açtığı ofisle Avrupa’ya adım atmış oldu. Ticaret hacmini genişletmek için hamleler yapan şirket, son olarak Almanya’nın Bremen kentinde açtığı ofisle Avrupa’da da önümüzdeki süreçte çok daha etkin olacağının sinyallerini vermiş oldu.

Park Kent Mobilyaları Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Avrupa’daki merkezlerini Almanya olarak belirlediklerini söyledi. Bremen üzerinden dünyaya açılmak üzere Park Kent EU ofisini açtıklarını anlatan Yıldırım, ‘İhracatımızı 67 ülkeye artırdık, Bremen’de de Park Kent Mobilyaları’na ait bir şirket kurduk. Buradaki ekibimiz ile Avrupa pazarında, ülkemizde üretilen ürünlerin kalitesini ve gücünü kanıtlayarak gücümüzü artırmayı planlamaktayız. İhracat üzerinde etkimizi güçlendirme hedefimiz ile var gücümüzle çalışıyoruz’ şeklinde konuştu.

Parklarda yakın zamanda çok farklı oyun grupları ile karşılaşılacağı müjdesini de veren Yıldırım, ‘Oyun-eğlencede ezberler bozulacak’ dedi. Bu yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ar-Ge Merkezi Projesi kapsamında 25 kişilik bir Ar-Ge merkezi kurmak için belgelendirme aldıklarını ifade eden Yıldırım, park tasarımlarında Ar-GeTasarım bölümü bünyesi altında ürünleri çok çeşitle üretmeye çalıştıklarını kaydetti.

Çocuklar haydi doğaya

Çocukları teknolojiden kurtarıp doğayla buluşturma, eğlendirme ile birlikte hareket odaklı vakit geçirecekleri oyuncaklar üreteceklerinin altını da çizen Yıldırım, ‘Yakın zamanda bildiğimiz oyuncakları farklı görsellerle zenginleştirip, teknoloji ile buluşturuyoruz. Yani oyuncakta ezber bozacağız. Dijital oyuncaklar yakında Ankara’nın hemen hemen tüm parklarında görülecek. Devasa robotları burada yerli ürünlerle üretiyoruz. Daha teknolojik zeka geliştirici oyuncaklar yer alacak. Oyuncak ya da park deyip geçmemek gerek. Artık parklar oyun yeri olmayacak, eğitici-öğretici merkezler haline geliyorlar’ şeklinde konuştu.

Park Kent Mobilyaları Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Yıldırım, amaçlarının her geçen gün daha büyük bir şirket olmak ve başta ülke kalkınmasına hizmet etmek, uluslararası piyasada ülke ve şirketi temsil etmek olduğunu da sözlerine ekledi.