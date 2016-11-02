Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk ile Ankara’da bir araya gelen Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yeni stadın tahminlerden daha önce hizmete açılacağını söyledi.

Türk futbol tarihinde ilk resmi maça ev sahipliği yapan ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Alsancak Stadı'nın yeni projesi ve kullanım hakları için Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ile bir araya gelen Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu Ankara’dan müjdeli haberlerle döndü. İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Hamza Dağ ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İzmir İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, İZVAK Başkanı Ali Erten ve Proje Mimarı Alper Aksoy ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk’ü ziyaret eden Başkan Ekmekçioğlu, toplantı sonrası Bakanlığın Alsancak Stadı için süreci hızlandırmak adına düğmeye bastığını söyledi.

“Alsancak’ın takipçisiyiz”

“Stat projesinin detaylı olarak tarafımıza aktarıldığı toplantıda proje adına beklentilerimiz ve Altay Spor Kulübü’nün stat üzerindeki haklarını bir kez daha dile getirdik” diyen Ekmeçioğlu, “Geçtiğimiz ay Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ile Alsancak Stadı'na dair yaptığımız görüşme sonrası Ankara’da gerçekleştirdiğimiz ikinci toplantıdan İzmir’e güzel haberlerle döndük. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin plan tadilatını onaylamasının hemen ertesi günü bakanlık nezdinde de çalışmalara başlanırken, ismi Altay Spor Kulübü ile özdeşleşen Alsancak Stadı'nın projesi en kısa zamanda hazırlanıp inşaatın 2017’de başlayacağı müjdesini aldık” şeklinde konuştu.

Proje Mimarı Alper Aksoy’u 15 gün içerisinde İzmir’e davet ederek yerinde etüt ve tadilat çalışmaları yapacaklarını açıklayan Başkan Ekmekçioğlu, “Her platformda Altay Alsancak Stadı'nın takipçisiyiz. Sürecin hızlanması için özel talimat veren Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ile proje ile bire bir ilgilenen; İzmir Milletvekillerimiz Sayın Hamza Dağ ve Sayın Mahmut Atilla Kaya başta olmak üzere tüm yönetici ve bürokratlarımıza Altay camiası adına teşekkürler ediyorum” dedi.

Ali Gözeten