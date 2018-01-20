Ankara'dan Bursa'ya giden otobüs kaza yaptı: 11 ölü, 44 yaralı

Eskişehir-Bursa karayolunun 12’inci kilometresinde meydana gelen kazada, aralarında çocuklarında bulunduğu 11 kişi hayatını kaybederken, 44 kişi yaralandı. Kazadan yaralı olarak kurtulan ve Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan 55 yaşındaki Meral Şimşek ise yaşanan faciayı şu şekilde anlattı:

“Nasıl olduğunu bilemedik. Bir anda ne frene bastı, hadi uyusa araba gezer yalpalar, öyle bir şey de hissetmedik. Bir anda güm diye bir şey oldu. Yığıldık hepimiz ön tarafa doğru. Koridorlara yığıldık kaldık. Sabaha karşı oldu. Çok feciydi. Şoför, ‘Karşıma hayvan çıktı ondan kaza yaptım’ demiş ama arkada olduğumuz için görmedik. Çok can pazarı yaşandı. Ambulans ve polislerden Allah razı olsun çok çabuk geldiler.”

OTOBÜS 90 KİLOMETRE ÖNCE ŞOFÖR DEĞİŞTİRMİŞ

Eskişehir’de 11 kişinin hayatını kaybettiği 44 kişinin ise yaralandığı kazadan 90 kilometre önce şoför değiştirildiği öğrenildi. Kaza öncesinde tur otobüsünün Sivrihisar ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde mola verdiği öğrenildi. Yaralı yolcular ise mola sonrasında ise otobüsün şoförünün değiştiğini belirtti.

Facia sonrasında Vali Çakacak'tan ilk açıklama

Eskişehir’de, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği 44 kişinin de yaralandığı trafik kazası sonrasında açıklama yapan Vali Özdemir Çakacak, “Geniş bir yol ve ışıklandırılmış. Yolda buzlanma görmedik. Sebebi araştırılıyor” dedi.

Bir tur otobüsünün yol kenarından ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak; “Malasef bu sabah üzücü bir kaza meydana geldi. Sabah 04.00 sıralarında Eskişehir Bozüyük yolunun 12’inci kilometresinde bir tur otobüsü yolun kenarındaki ağaçlara çarparak, büyük bir trafik kazası oldu. Bu kazada 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. 44 kişi de yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız Eskişehir Devlet Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavileri devam ediyor. Yaralılarımızın şuan durumları ağır değil. Müdahale gerekiyor, kırıkları olan var. Ağır yaralı hastamız yok. Öncelikle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.

Kazanın sebebi ile hakkında konuşan Çakacak, “Yol boş, üç şeritli yol. Geniş bir yol. Yol ışıklandırılmış. Sabah Emniyet Müdürümüz Engin Dinç ile birlikte ve diğer kurtarma ekibimiz ile birlikte yaptığımız incelemede yolda buzlanma görmedik. Dolayısıyla, farklı sebepler olabilir. Arkadaşlarımız kazanın sebeplerini araştırıyorlar” dedi.