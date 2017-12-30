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Ankara'dan Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın 8 darbeci askerden birine sığınma hakkı vermesine tepki gösterdi.

Ankaradan Yunanistana tepki

30 Aralık 2017 20:11

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimine katılan 8 darbeciden birine sığınma hakkı veren Yunanistan’ın, bu kararı ile darbecileri koruyan ve onlara kucak açan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi. Açıklamada, “Türkiye’de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden yüzlerce vatandaşımızı şehit eden suçluların ülkemizde adalet önünde hesap vermesini yeniden engelleyen Yunanistan, terör ve suçla mücadele konusunda bir müttefik ülkeden beklediğimiz destek ve işbirliğini göstermemiştir. Siyasi saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın Yunanistan’la ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki ortak çalışmalarımız üzerinde kuşkusuz etkileri olacaktır” denildi.

Ahmet Umur Öztürk
 

 

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