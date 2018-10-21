Ankaragücü 3 puanı tek golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü, evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u, penaltıdan bulduğu golle 1-0 yendi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada topu kazanan Cerci, ceza sahasına girmeden vurduğu şutta kaleci Farnolle sağına uzanarak topu güçlükle oyun alanına doğru çeldi.
8. dakikada hakem VAR'a başvurduktan sonra penaltı kararı verdi. Savunma arkasına sarkan İlhan Parlak, topla birlikte Malatyaspor ceza sahasına girdi. Parlak açısını kaybederken vurduğu şutta top Sadık'a çarparak kornere çıktı. Bu pozisyonda Ankaragüçlü oyuncular hakeme yoğun itirazda bulunarak penaltı bekledi. Korneri kullandırmayan hakem Alper Ulusoy VAR'a başvurdu. Pozisyonu izleyen Ulusoy penaltı kararı verdi.
10. dakikada hakemin VAR'ı izledikten sonra verdiği penaltı kararında topun başına Cerci geçti. Cerci düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada topla buluşan Kenan Özer, ceza sahasının dışından vurduğu şutta top direğin dibinden dışarı çıktı.
68. dakikada Kenan Özer'in uzun mesafeli pasında topla buluşan Cerci, ceza sahası dışından vurduğu plase şutta kaleci Farnolle sağına uzanarak güçlükle topu çeldi.
83. dakikada köşe vuruşundan gelen ortada topa 6 pas üzerinde yükselen Boutaib'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin hemen üzerinden auta çıktı.
85. dakikada Chebake'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Boutaib'in plase şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Alper Ulusuy, Volkan Ahmet Narinç, Cevdet Kömürcüoğlu
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Kenan Özer (Mehmet Sak dk. 90 ?), Tiago Pinto, Faty, Kubilay Kanatsızkuş (Kehinde dk. 83), Cerci (Sedat Ağçay dk. 77) Djedje, Erdem Özgenç, İlhan Parlak
Yedekler: Altay Bayındır, Bifouma, Mahmut Akan, Bakary Kone, Erdem Şen, Ender Aygören, Kaan Uykur
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Evkur Yeni Malatyaspor: Ceddy Farnolle, Costa Marques, Murat Yıldırım, Adem Büyük, Sadık Çiftpınar, Pereira (Eren Tozlu dk. 67), Mitchell Donald (dk. 38 Boutaib), Aleksic, İssam Chebake, Mina Meza, Buğra Çağıran (Erkan Kaç dk. 73)
Yedekler: Ertaç Özbir, Eren Tozlu, Sincere, Ahmed Ildız, Murat Akça, Mustafa Eskihellaç, Sulley Muniru, İssiar Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Cerci (dk. 10 pen.) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Djedje, İlhan Parlak, Pinto (MKE Ankaragücü) Mina Meza, Murat Yıldırım, Boutaib, Costa Marques (Evkur Yeni Malatyaspor)