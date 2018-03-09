Ankaragücü Adanaspor CANLI (Bein Sports İzle) Ankaragücü Adanaspor canlı skor

Ankaragücü Adanaspor maçı canlı izleme bilgileri ile karşınızdayız. Oynadığı son 25 maç sonucunda 12 galibiyet, 7 beraberlik,6 beraberlik ile 43 puanla 4.sırada yer alan Ankaragücü, 25 maç sonucunda 9 galibiyet,6 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 33 puanla 12.sırada yer alan Adanaspor ile karşılaşıyor.9 Şubat 2018'de başlayacak mücadeleyi bu haberimiz üzerinden dıgıtırk play üyeliğiniz varsa canlı olarak izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

MKE Ankaragücü - Adanaspor maçı ertelendi

Ankara'da oynanan MKE Ankaragücü - Adanaspor müsabakası elektrik kesintisinden dolayı ertelendi.

Spor Toto 1. Lig 26. haftasında MKE Ankaragücü ve Adanaspor Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maçın 9. dakikasında stadın belirli kesimlerinde elektrikler kesildi. Hakem Bülent Birincioğlu oyunu yaklaşık 6 dakika durdurdu ve daha sonra iki takım oyuncularını yanına çağırarak bir konuşma gerçekleştirdi. Birincioğlu, gerçekleştirdiği konuşmadan sonra yetersiz ışığa rağmen maça devam kararı aldı ve müsabakayı kaldığı yerden devam ettirdi. Daha sonra yaklaşık 24 dakika oynanan maçın 39. dakikasında elektrikler bu sefer tamamen kesildi. Elektriğin gitmesini fırsat bilen taraftarlar telefonların flaşları ile adeta görsel şov yaptı. Bu arada hakemler ve futbolcular soyunma odasına gitti.

Ardından anons yapılarak maçın ertelendiği açıklandı.

Tatil edilen MKE Ankaragücü - Adanaspor maçı ne zaman oynanacak?

Spor Toto 1. Lig 26. haftasında MKE Ankaragücü ve Adanaspor Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 9. dakikasında stadı dışarıdan besleyen trafo patlaması nedeniyle stada jeneratörle yüzde 80 kapasiteyle elektrik verildi. 39. dakikaya kadar dayanan jeneratör de Ankaragücü'nün 1-0 önde olduğu sırada patlayınca stadın ışıkları tamamen kesildi. Maçın hakemi Bülent Birincioğlu iki takımın oyuncalarıyla soyunma odasına gitti. Birincioğlu, prosedür gereği yaklaşık 25 dakika bekledikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı görüşme sonrası maçı ertelemişti.

Maç 14.30'da oynanacak

Ankaragücü Kulübü'nden edinilen bilgiye göre, yaşanan olaylardan hemen sonra iki takım yöneticileri maçın yarın oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. TFF iki takım başvurusunu göz önünde bulundurarak tatil edilen müsabakanın Cuma saat 14.30'da oynanması yönünde karar aldı. Bunun üzerine maçın hakemleri ve misafir takım Ankara'da kaldı.





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Adanaspor'da Osman Özköylü dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, Teknik Direktör Osman Özköylü ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.

Adanaspor’da son haftalarda alınan kötü sonuçlar üzerine Teknik Direktör Osman Özköylü, Kulüp Başkanı Bayram Algül ile görüştü. Görüşmenin ardından istifasını sunan Osman Köylü daha sonrasında futbolcular ile vedalaşarak tesislerden ayrıldı.

Ligin 16. haftasında göreve getirilen Osman Özköylü, Adanaspor’un başında çıktığı 10 maçta 5 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Osman Özköylü: “Bu takımdaki esas sorumlu oyunculardır”

Adanaspor ile yolları ayrılan deneyimli teknik adam Osman Özköylü, Adanaspor’da sezon başındaki oyuncu planlamasının hatalı yapıldığını söyleyerek, “Oyun anlayışımızı takıma bir türlü geçiremedik. Karşı tarafta bu enerjiyi alacak bir oyuncu grubu da yoktu. Esas sorumlunun bu takımda oyuncular olduğunu düşünüyorum” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Adanaspor’un başına geçen ve çıktığı 10 maçta 2 beraberlik, 3 galibiyet, 5 yenilgi alan Osman Özköylü, görevinden ayrıldı. Bu süreçte teknik ekip olarak oyun anlayışlarını bir türlü takıma yansıtamadıklarını belirten deneyimli teknik adam, “Şu anki genel durum, takımın aldığı sonuçlar, bu takıma çok istememize rağmen hırsımızı, oyun anlayışımızı bu süreçte bir türlü geçiremedik.

Geçiremememizin en önemli sebeplerinden biri de oyuncu grubunun genel ve psikolojik yapısıydı. Evet Adanaspor güzel bir kulüp, iyi bir başkanı var ama maalesef sezon başındaki oyuncu planlaması, sezona giriliş şekli bir takım problemlerle devam ettiği için sezon ortası yapılacak hamleler çok fazla etki oluşturmadı. Biz teknik ekip olarak bundan önceki kulüplerde o etkiyi oluşturduk, zor şartlarda da takımlarda çalıştık, bahsettiğim bu hırsı yansıtabildik ama ilk defa başaramadık. Çünkü karşı tarafta bu enerjiyi alacak bir oyuncu grubu yok. En büyük sebep de buydu. Olmadı, üzgünüz tabii ama bundan sonraki süreçte de Adanaspor’a başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Bu takımdaki esas sorumlular oyunculardır”

Adanaspor’da oyuncu grubunun başarıyı elde etme adına gerekli gayreti göstermediğini sözlerine ekleyen Özköylü, “Biz burada karşılıklı olarak anlaştık. O faydayı bundan sonraki süreçte sağlayamayacağımızı gördük. Çok uğraştık ama bunu oyuncu grubu bir türlü almadı. Bizden önce de aynı şeyler varmış. Tabii ki burası bir şirket sahibi ve başında bir sahibi var. Onun da kendine göre planları ve hedefleri var. Bu süreçte yatırım yaptığı oyuncular var. Burada bir başarısızlık vara tabii ki önce teknik adam sorumlu tutulur. Ama esas sorumlunun bu takımda oyuncular olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.