Ankaragücü Adanaspor CANLI izle, Ankaragücü Adana Canlı skor (Bein Sports İzle)

Ankaragücü Adanaspor maçı bilgileri ile karşınızdayız. Oynadığı son 25 maç sonucunda 12 galibiyet, 7 beraberlik,6 beraberlik ile 43 puanla 4.sırada yer alan Ankaragücü, 25 maç sonucunda 9 galibiyet,6 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 33 puanla 12.sırada yer alan Adanaspor ile karşılaşıyor. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi bu haberimiz üzerinden dıgıtırk play üyeliğiniz varsa canlı olarak izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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Adanaspor'da Osman Özköylü dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, Teknik Direktör Osman Özköylü ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.

Adanaspor’da son haftalarda alınan kötü sonuçlar üzerine Teknik Direktör Osman Özköylü, Kulüp Başkanı Bayram Algül ile görüştü. Görüşmenin ardından istifasını sunan Osman Köylü daha sonrasında futbolcular ile vedalaşarak tesislerden ayrıldı.

Ligin 16. haftasında göreve getirilen Osman Özköylü, Adanaspor’un başında çıktığı 10 maçta 5 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Osman Özköylü: “Bu takımdaki esas sorumlu oyunculardır”

Adanaspor ile yolları ayrılan deneyimli teknik adam Osman Özköylü, Adanaspor’da sezon başındaki oyuncu planlamasının hatalı yapıldığını söyleyerek, “Oyun anlayışımızı takıma bir türlü geçiremedik. Karşı tarafta bu enerjiyi alacak bir oyuncu grubu da yoktu. Esas sorumlunun bu takımda oyuncular olduğunu düşünüyorum” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Adanaspor’un başına geçen ve çıktığı 10 maçta 2 beraberlik, 3 galibiyet, 5 yenilgi alan Osman Özköylü, görevinden ayrıldı. Bu süreçte teknik ekip olarak oyun anlayışlarını bir türlü takıma yansıtamadıklarını belirten deneyimli teknik adam, “Şu anki genel durum, takımın aldığı sonuçlar, bu takıma çok istememize rağmen hırsımızı, oyun anlayışımızı bu süreçte bir türlü geçiremedik.

Geçiremememizin en önemli sebeplerinden biri de oyuncu grubunun genel ve psikolojik yapısıydı. Evet Adanaspor güzel bir kulüp, iyi bir başkanı var ama maalesef sezon başındaki oyuncu planlaması, sezona giriliş şekli bir takım problemlerle devam ettiği için sezon ortası yapılacak hamleler çok fazla etki oluşturmadı. Biz teknik ekip olarak bundan önceki kulüplerde o etkiyi oluşturduk, zor şartlarda da takımlarda çalıştık, bahsettiğim bu hırsı yansıtabildik ama ilk defa başaramadık. Çünkü karşı tarafta bu enerjiyi alacak bir oyuncu grubu yok. En büyük sebep de buydu. Olmadı, üzgünüz tabii ama bundan sonraki süreçte de Adanaspor’a başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Bu takımdaki esas sorumlular oyunculardır”

Adanaspor’da oyuncu grubunun başarıyı elde etme adına gerekli gayreti göstermediğini sözlerine ekleyen Özköylü, “Biz burada karşılıklı olarak anlaştık. O faydayı bundan sonraki süreçte sağlayamayacağımızı gördük. Çok uğraştık ama bunu oyuncu grubu bir türlü almadı. Bizden önce de aynı şeyler varmış. Tabii ki burası bir şirket sahibi ve başında bir sahibi var. Onun da kendine göre planları ve hedefleri var. Bu süreçte yatırım yaptığı oyuncular var. Burada bir başarısızlık vara tabii ki önce teknik adam sorumlu tutulur. Ama esas sorumlunun bu takımda oyuncular olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.