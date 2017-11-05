Ankaragücü deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı

Ankaragücü TFF 1. Lig'in 11. hastasında 6. galibiyetini Eskişehirspor karşısında aldı. Bu galibiyet ile puanını 21 yapan Ankaragücü, zirve yarışındaki yerini kaptırmadı. Zorlu Eskişehir deplasmanında 3 gol atma başarısı gösteren Ankaragücü, 3 puanın da sahibi oldu. Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bu maçtan önce Eskişehir'in 3-4 maçını analiz ettik. Nasıl oynayacaklarını tahmin ediyorduk. Merkezde bekleyerek 2. bölgede üzerimize gelmelerini sağladık. İlk 15-20 dakika taraftarlarının coşkusuyla da üzerimize daha fazla baskılı geleceklerini de biliyorduk. Önce 15-20 dakikayı atlatıp, oyunu kontrolümüze alıp, öndeki kuvvetli ve hızlı oyuncularımızla Eskişehir'in arkada bıraktığı boşlukları değerlendirip, sonuca gitmekti planımız. Hafta boyunca bu plan üzerine çalıştık. Bu plan da tuttu. Daha sonra 2. yarıda gollerden sonra arkada daha büyük boşluklar bıraktılar ve üzerimize geldiler. Bunların bir tanesi değerlendirdik. Yani 2 pozisyon daha vardı, değerlendirebilirdik. Ama sonuç olarak taktiksel anlamda bugün bunu yapmamız gerekiyordu" dedi.

"Bu galibiyeti camiamıza ve aramızda olamayan taraftarlarımıza armağan ediyoruz"

Bugünkü mücadelede takımlarını destekleyemeyen Ankaragücü taraftarını da unutmayan Kartal, "Oyuncularımız da sağolsunlar her hafta rakibe göre maçların ayrı bir hikayesi olduğuna göre, bizde her rakibe göre taktiksel anlamda haftalık çalışıyoruz. Bunları değerlendiriyoruz, oyuncularımıza anlatıyoruz. Bugün de bu maçın hikayesine göre taktiksel anlamda ne söylediysek oyuncularımız harfi harfine yerine getirdiler. Taktik disiplininden dolayı böyle bir galibiyet elde ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Aramızda bulunamayan Ankaragücü taraftarının uzaktan da olsa bize destek verdiğini biliyoruz. Bu galibiyeti camiamıza ve aramızda olamayan taraftarlarımıza da armağan ediyoruz. Sonuç olarak Eskişehirspor da Türk futbolunun en köklü en değerli kulüplerinden birisi, burası da futbol şehri. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Mustafa Kaplan

