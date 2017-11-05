Ankaragücü Eskişehir’de kazandı

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Erkan Zengin’in soldan ortasına gelişine vuran Hasan Ayaroğlu’nun şutu az farkla dışarı gitti.

4. dakikada Bilal Aziz’in ortasında kaleci Korcan’dan boşa çıkan topa Bruno’nun vuruşu etkisiz kaldı.

8. dakikada Erkan Zengin sol kanattan çalımlarla ilerleyerek son çizgide ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde Bruno’nun kafa vuruşu istediği gibi olmadı.

12. dakikada Akaminko’nun ceza sahasına etkili pasında topla buluşan Ofoedu, karşı karşıya pozisyonda topu Korcan’ın üstüne nişanladı.

18. dakikada Sedat’ın sağ kanattan ortasına ceza sahası içerisinde kafa vuruşu yapan İlhan Parlak, müsait pozisyonda Kayacan’ı geçemedi.

42. dakikada Hasan Ayaroğlu’nun ortasına çaprazdan gelişine vuran Erkan Zengin’in etkili şutuna son anda Mehmet Sak müdahale etti.

44. dakikada ani çıkan Ankaragücü’nde defans arkasına sarkan Kenan Özer, Kayacan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları sarstı. 0-1

50. dakikada defanstan seken top ile uzaktan şansını deneyen Bilal Aziz, meşin yuvarlağı az farkla üstten dışarı yolladı.

51. dakikada Bilal Aziz’in soldan içeri ortası defanstan sekerek Hürriyet’in önünde kaldı. Sert bir vuruş yapan Hürriyet’in şutu takım arkadaşına çarparak son anda dışarı gitti.

54. dakikada Erkan’ın yerden ortasına müsait pozisyonda vuruş yapan Ofoedu’nun şutu, kale direğinin yanından dışarı çıktı.

57. dakikada 3 oyuncuyu çalımlayarak ceza sahasına giren Erdem’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşu Kayacan’da kaldı.

60. dakikada Kenan Özer ile ani gelişen Ankaragücü atağında Eskişehir defansının az adamla yakalanmasını fırsat bilen Umut Nayir’in pasında İlhan Parlak farkı 2’ye çıkarttı. 0-2

64. dakikada Hasan Hüseyin’in ortasına yükselen Bruno’nun kafa vuruşunu kaleci Altay çizgi üzerinden çıkarttı.

88. dakikada defanstan dönen topu takip eden Hürriyet, uzak mesafeden yaptığı vuruş ile topu yandan dışarı gönderdi.

90. dakikada Erkan Zengin’in sol kanattan ceza sahası içerisine yerden bıraktığı pası iyi değerlendiren Hasan Hüseyin, çaprazdan yaptığı vuruşla takımının tek golünü kaydetti. 1-2

90+4. dakikada 2’ye 1 gelen Ankaragücü Arif Morkaya’nın pasında Umut Nayir ile golü buldu. 1-3

KÜNYE

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Süleyman Abay x, Gökmen Olgaç x, Deniz Caner Özaral x

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan xx, Hasan Hüseyin Acar xx, Aykut Akgün, Dorukhan Toköz xx, Bilal Aziz Özer xx (Andaç Güleryüz dk. 79 x), Erkan Zengin xxx, Ofoedu xx (Kaan Kanak dk. 66 xx), Hasan Ayaroğlu xxx, Jerry Akaminko xx (Uğur İnceman dk. 66 xx), Hürriyet Gücer xx, Brono xx

Yedekler: Gökhan Siverek, Fıratcan Üzüm, Muhammet Serdar Yazıcı, Semih Güler, İbrahim Halil Öner, Mehmet Özcan

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Ankaragücü: Kocan Çelikay xx (Altay Bayındır dk. 46 x), Erdem Özgenç xx, Alihan Kubalas x, Gençer Cansev x, Mehmet Sak xx, Sedat Ağçay x, Arif Morkaya xx, İlhan Parlak xxx, Anton Putsila xx (Francisco Lima Da Silva dk. 89 ?), Kenan Özer xxx (Enes Kubat dk. 84 ?), Mehmet Umut Nayir xx

Yedekler: Lukasz Szukala, Yusuf Abdioğlu, Abdülkadir Kayalı, Mahmut Akan, Cheikhou Dieng, Muhammed Kehinde

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Hasan Hüseyin Acar (dk. 90) (Eskişehirspor), Kenan Özer (dk. 44), İlhan Parlak (dk. 60), Mehmet Umut Nayir (90+4) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Hürriyet Gücer, Erkan Zengin, Bilal Aziz Özer (Eskişehirspor), Kenan Özer, Mehmet Sak (Ankaragücü)

(Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Mustafa Kaplan/İHA)