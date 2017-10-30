Ankaragücü İstanbulspor’u devirdi

MKE Ankaragücü mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Başkent temsilcisi son 6 haftada 5. galibiyetini alarak 3. sıraya yükseldi.

Maçtan dakikalar

21. dakikada sağ kanattan Erdem’in pasında yarım voleye kalkan Umut Nayır’ın şutu kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.

28. dakikada köşe vuruşu için topun başına geçen Ali Dere’nin doğrudan kaleye doğru gönderdiği topu kaleci Harun son anda kornere çeldi.

29. dakikada Oğuzhan’ın kullandığı köşe vuruşunda oluşan karambolde topu önünde bulan Kojıc’in şutunda top savunmadan döndü.

35. dakikada Doka’nın kullandığı frikikte top Onur’un kafasından sekerek arka direkte müsait pozisyonda bulunan Alihan’ın önünde kaldı. Alihan’ın ilk vuruşunda top kaleci Okan’dan döndü. Kaleciden dönen topu tamamlayan Alihan Meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-0

43. dakikada topla ceza alanı içine giren Onur’un şutunda top Arif’ten sekerek kornere çıktı.

47. dakikada Ankaragücü’nün kullandığı köşe vuruşunda savunmadan dönen topa hamle yapan Gençer’in kafa vuruşunda top direkten dışarı çıktı.

50. dakikada Doka’nın ceza sahası dışı sol çaprazdan vurduğu şut üst direğin hemen yanından dışarı çıktı.

53. dakikada Erdem’in sağ kanattan açtığı ortada İlhan Parlak’ın kafa vuruşu direkten dönerek kaleci Okan’ın ayaklarına çarparak kornere çıktı.

62. dakikada ceza sahasına giren Ali’nin çektiği şut kaleci Erdem’den oyun alanına döndü.

65. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Onur Ergün’ün kafa vuruşu kaleci Korcan’dan oyun alanına döndü.

87. dakikada Mehmet'in sol kanattan yaptığı ortada arka tarafta müsait pozisyonda Kehinde'nin kafa vuruşu kaleciden kornere çıktı.

88. dakikada Sedat'ın ceza sahası dışından vurduğu şutta top kaleci Okan'da kaldı.

Stat: 19 Mayıs Stadyumu

Hakemler: Mustafa Öğretmenoglu xx, Baki Tuncay Akkın xx, Murat Ergin Gözütok xx

Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Erdem Özgenç xx, Sedat Ağçay xx, Alihan Kubalas xxx, Mehmet Sak xx, Anton Putsila xx (Yusuf Abdioğlu dk. 84 ?), Mehmet Umur Nayır xx (Kenan Özer dk. 79 ?), Arif Morkaya xx, İlhan Parlak xx, Gençer Cansec xx, Doka xx (Kehinde dk. 68 x)

Yedekler: Altay Bayındır, Dieng, Majmut Akan, Enes Kubat, Szukala, Mert Aydeniz

Teknik Direktör: İsmail Kartal

İstanbulspor: Okan Kocuk xx, Yalçın Kılınç xx, Onur Kolay xx (Bougouhi dk. 72 x), Onur Ergün xx, Aldın Cajıc xx (Eslem Öztürk dk. 82 ?), Oğuzhan Berber xx, Kubilay Aktaş xx, Mehmet Zeki Çelik xx, Nemanja Kojıc xx (Şaban Genişyürek dk. 79 x), Zafer Şensoy xx, Ali Dere xx

Yedekler: Umut Kaya, Oğuzhan Yazıcı Sabit Hakan Yılmaz, Orhan Aktaş, Tolga Şahin, Halil Çolak

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Gol: Alihan Kubalas (dk. 35) (Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Onur Kolay, Kubilay Aktaş, Onur Ergün (İstanbulspor), Arif Morkaya (Ankaragücü)

Cem Geçim - Seyid Fatih Poyraz

