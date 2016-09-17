Stat: Afyonkarahisar Şehir
Hakemler : Bahattin Şimşek xxx, Serdar Mersinli xxx, Faik Polat xxx
MKE Ankaragücü: Emrah xx, Onur Atasayar xx, Ferhat xx, Alihan xx, Emre Şahin xx (Mustafa Öztürk dk. 46 xx), Ömer xx, Mehmet xx, Harun xx (Onur Bayramoğlu dk. 60 xx), Enes x (Murat dk. 80 x), Erhan Şentürk xx, Serkan Balcı x,
Karşıyaka: Erhan Erentürk xx, Cenk xx, Mustafa xx (Ali Kemal dk. 76 xx), Arif x, Ali xx,Can xx, Battal x (Zeki dk. 66 x), Metin xx, OnurErdem xx, Okan xx (İbrahim dk. 82 ?), Anıl xx,
Gol: Murat Yılmaz (dk. 88) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Serkan Balcı, Ömer Bozan, Mehmet (MKE Ankaragücü), Cenk Özbey , Ali Say, Zeki Korkmaz (Karşıyaka)