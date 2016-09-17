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Ankaragücü Karşıyaka’yı tek golle geçti

Spor Toto 2. Lig müsabakasında MKE Ankaragücü, Karşıyaka’yı 1-0 mağlup etti.

Ankaragücü Karşıyakayı tek golle geçti

17 Eylül 2016 17:45

Stat: Afyonkarahisar Şehir

Hakemler : Bahattin Şimşek xxx, Serdar Mersinli xxx, Faik Polat xxx

MKE Ankaragücü: Emrah xx, Onur Atasayar xx, Ferhat xx, Alihan xx, Emre Şahin xx (Mustafa Öztürk dk. 46 xx), Ömer xx, Mehmet xx, Harun xx (Onur Bayramoğlu dk. 60 xx), Enes x (Murat dk. 80 x), Erhan Şentürk xx, Serkan Balcı x,

Karşıyaka: Erhan Erentürk xx, Cenk xx, Mustafa xx (Ali Kemal dk. 76 xx), Arif x, Ali xx,Can xx, Battal x (Zeki dk. 66 x), Metin xx, OnurErdem xx, Okan xx (İbrahim dk. 82 ?), Anıl xx,

Gol: Murat Yılmaz (dk. 88) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Serkan Balcı, Ömer Bozan, Mehmet (MKE Ankaragücü), Cenk Özbey , Ali Say, Zeki Korkmaz (Karşıyaka)


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