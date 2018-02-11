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Ankaragücü kazanmasını bildi

Spor Toto 1. Lig 21. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok sahasında MKE Ankaragücü’nü misafir etti. Ankaragücü, müsabakayı 3-1 kazandı.

Ankaragücü kazanmasını bildi

11 Şubat 2018 20:51

KÜNYE

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Oğuz Terzi xx, Mustafa Sarvanlar xx

Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen xx, Cüneyt Köz xx, Nizamettin Çalışkan xx, Furkan Çil xx (Muhammet Ali dk. 71 x), Abdulkadir xx, Oğuz Yılmaz xx, Uğur xx (Okan dk. 76 x), Mahatma Otoo xx (Sedat Şahintürk dk. 51 xx), Burak Çalık xx, Bülent Cehavir xx, Cumali xx

Yedekler: Vukovic, Oğuzhan, Mehmet Boztepe, Doğa, Foxı, Stewe Beleck

Teknik Direktör: Giray Bulak

MKE Ankaragücü: Korcan xx, Erdem xx, Sedat xx (Yusuf dk. 86 ?), Alihan xx, Kenan xx, Anton Pusila xx, Umut Nayır xx, Mbamba xx, İlhan Parlak xx (Tisdell dk. 43 xx), Gencer xx, Ferhat Kiraz xx (Mehmet Sak dk. 30 xx)

Yedekler: Altay, Abdülkadir, Muhammed Kahınde, Mahmut, Enes, Ahmet Can, Yusuf, Oğuzhan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Nizamettin Çalışkan (dk. 28 pen.) (Balıkesirspor Baltok), Umut Nayır (dk. 4), Anton Putsila (dk. 16), Alihan (dk. 51) (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Mbamba, Kenan Özer, Anton Putsila, Korcan (MKE Ankaragücü), Cumali (Balıkesirspor Baltok)

Hüseyin Tokmak

Etiketler: Ankaragücü

 

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