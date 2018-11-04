Ankaragücü tam gaz

Mücadele, sarı-lacivertli ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada sol kanattan Bifouma'nın ortasında arka direğe yakın bir noktadan El Kabir'in volesinde top filelere gitti. 1-0

23. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bifouma'nın vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Djedje, meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

28. dakikada Kenan Özer'in sol kanattan kullandığı köşe atışında Ricardo Faty, kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0

33. dakikada altıpas üzerinde topu alan Tjaron Chery'in şutu, savunma tarafından uzaklaştırıldı.

36. dakikada rakip kaleye organize bir atakla gelen Ankaragücü'nde Bifouma'nın pasıyla kale sahası içinde topla buluşan El Kabir'in şutunu kaleci kornere çeldi.

40. dakikada Faty'nin yaklaşık 40 metreden vurduğu sert şutta top önce kaleciye daha sonra da üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

49. dakikada ceza sahasının dışında kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Varela'nın şutu kaleyi bulmadı.

53. dakikada sol kanattan gelişen Ankaragücü atağında son çizgiye inen Bifouma'nın pasıyla topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un şutu üstten auta çıktı.

56. dakikada ceza sahası içinde gelen topa Faty'nin elle müdahale ettiği gerekçesiyle, hakem penaltıya hükmetti.

57. dakikada penaltıyı kullanmak üzere beyaz noktaya gelen Tjaron Chery, farkı bire indiren golü kaydetti. 2-1

63. dakikada savunmadan aldığı toplu aut çizgisine taşıyan Bifouma'nın kale sahasına açtığı ortaya yükselen Kubilay Kanatsızkuş, topu ağlara gönderdi. 3-1

76. dakikada orta sahada girdiği ikili mücadelede rakibini yerde bırakan Kana Bıyık, ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.

---KÜNYE---

Stat: Osmanlı

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

MKE Ankaragücü: Korcan, Pinto, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Kone, Faty, Djedje, El Kabir, Bifouma (Younes Mokhtar dk. 85 ?), Kenan Özer (Cerci dk. 81 ?), Kubilay Kanatsızkuş (İlhan Parlak dk. 74)

Yedekler: Altay Bayındır, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Anton Pusila, Muhammed Kehinde, Erdem Şen, Kaan Uykur

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Atilla Turan, Lopes, Levent Gülen (Ionut Sapunaru dk. 71), Kana Bıyık, Şamil Cinaz, Rotman (Mensah dk. 68), Tjaron Chery, Varela (Asamoah Gyan dk. 86 ?), Bilal Başakcıoğlu, Umut Bulut

Yedekler: Silviu Lung, Vedat Karakuş, Adem Doğan, Mert Özyıldırım, Oleksandr Kucher

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: El Kabir (dk. 15), Faty (dk. 28), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 63) (MKE Ankaragücü), Tjaron Chery (dk. 57) (Kayserispor)

Sarı Kartlar: Rotman, Bilal Başakçıoğlu (Kayserispor)

Kırmızı Kart: Kana Bıyık (dk. 76) (Kayserispor)