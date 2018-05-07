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Ankaragücü taraftarının Süper Lig coşkusu

Spor Toto 1. Lig’i 63 puanla ikinci sırada tamamlayan MKE Ankaragücü Süper Lig’e yükseldi. Taraftarlar Kızılay Meydanı’na akın etti.

Ankaragücü taraftarının Süper Lig coşkusu

07 Mayıs 2018 23:47

Spor Toto 1. Lig’de normal sezonun bitimine bir hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantileyen MKE Ankaragücü, bugün sezonun son maçını Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Adana Demirspor’la oynadı. 1-1 berabere biten maçın ardından düzenlenen törenle ikincilik kupasını havaya kaldıran Başkent temsilcisinin taraftarları maç sonrasında Ulus’tan Kızılay’a kadar yürüdü.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda kurulan kutlama alanında toplanan taraftarlar, meşaleleri, atkıları, bayraklarıyla Süper Lig’e yükselmenin coşkusunu yaşadı. Ankaragücü taraftarını yalnız bırakmayan Hüseyin Kağıt, şarkılarıyla taraftarı coşturdu. Meydanda oyun havası oynayan taraftarlar, besteleriyle Kızılay bölgesini inletti.

Kupa töreninin ardından Ankaragücü kafilesini taşıyan otobüsün de meydana girmesiyle coşku bir kat daha arttı. Meydandaki güvenliği sağlamak adına pek çok önlem alan polis ekipleri, civarda kuş uçurtmuyor. Taraftarlar arama noktalarında tek tek aranarak meydana alındı.  

Musa Erdoğan - Caner Ünver

 

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